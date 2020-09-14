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  • İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten BAE ve Bahreyn yorumu: Sonrakileri de bekleyin!
14 Eylül 2020 Pazartesi 18:37 | Son Güncelleme:

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten BAE ve Bahreyn yorumu: Sonrakileri de bekleyin!

İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten BAE ve Bahreyn yorumu: Sonrakileri de bekleyin!
AA

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesine sert tepki gösterdi. Carif, normalleşme anlaşmasını "ABD Başkanı Trump'ın seçim yatırımı" olarak yorumladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini "ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim yatırımı" olarak değerlendirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Zarif, BAE ve Bahreyn'in İsrail'le ilişkilerini normalleştirilmesiyle ilgili haberleri de alıntılayarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Donald Trump, acizce bir seçim fotoğrafının peşinde." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Zarif, şunları kaydetti:

"Trump'ın damadı, ABD'nin bölgedeki Arap müşterilerini onunla seçim fotoğrafı çekmeye mecbur etti. Fakat 'barış anlaşması' düşmanlar değil, kadim müttefikler arasında imzalandı. Ne diplomatik bir gelişme! Sonrakileri de bekleyin."

ABD Başkanı Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Trump, 11 Eylül'de de BAE'nin ardından Bahreyn'in İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Bahreyn; Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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