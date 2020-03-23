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  3. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten ABD'ye koronavirüsle mücadeleyi engelleme suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten ABD'ye koronavirüsle mücadeleyi engelleme suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'ten ABD'ye koronavirüsle mücadeleyi engelleme suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı küresel mücadeleyi "engellediğini" ifade etti. İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönündeki çağrılardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

Dışişleri Bakanı, şunları kaydetti:

"İran halkı, yasa dışı ABD yaptırımlarının kaldırılması yönünde çağrıda bulunan küresel hükümet ve sivil toplum liderlerinin kampanyasını takdir ediyor. ABD, dinlemiyor, Kovid-19'a karşı küresel mücadeleyi engelliyor. Tek çözüm, ABD'nin toplu cezalandırma yöntemine karşı çıkmaktır. Ahlaki ve pratik tedbirlerin uygulanması zorunludur."

İRAN'DA SON DURUM

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı dün 1685'e, vaka sayısı ise 21 bin 638'e yükselmişti.


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