İran dini lideri Hamaney: BAE, islam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti

İran'ın dini lideri Hamaney, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'ne sert tepki gösterdi. BAE'nin İslam dünyasının çıkarları aleyhinde iş yaptığını belirten Hamaney, "BAE, İslam dünyasına ve Filistin'e ihanet etti." dedi.

"SİYONİSTLERİN BÖLGEYE GİRİŞİNE İZİN VERDİLER"

AA'da yer alan habere göre, BAE'nin söz konusu anlaşmayla İsrail'e bölgeye erişme imkanı sağladığına dikkati çeken Hamaney, "Birleşik Arap Emirlikleri, hem İslam dünyasına hem Arap ve bölge ülkelerine hem de Filistin'e ihanet etti. Elbette bu ihanet uzun sürmeyecek ancak bu utanç lekesi onların üzerinde kalacaktır. Siyonistlerin bölgeye girişine izin verdiler." dedi.

Hamaney, "Bir ülkenin gasp edilmesi meselesi olan Filistin meselesini unuttular ve normalleştirdiler. Filistin halkı her yönden şiddetli baskılara maruz kalıyorken onlar, İsrailliler ve (ABD Başkanı Donald) Trump'ın ailesindeki Yahudi (Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner) Amerikalılarla birlikte İslam dünyasının çıkarları aleyhinde iş yapıyor ve İslam dünyasına zulmediyorlar. Umarım yakında uyanır ve yaptıklarını telafi ederler." diye konuştu.