İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı değişti
İran dini lideri Ali Hameney, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) İkinci Komutanı Hüseyin Selami'yi DMO'nun yeni komutanı olarak atadı. DMO Komutanı M.Ali Caferi ise Hz.Mehdi Kültür ve Toplum Karargâhı yönetimine atandı.
Hamaney'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, DMO Genel Komutanı Caferi görevden alınarak Bakiyetullah Kültür ve Sosyal İşler Karargahı Sorumlusu olarak atandı. Caferi'nin yerine ise yardımcısı Selami atandı.
ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuş, İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.
AA