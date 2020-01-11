İran Devrim Muhafızları Komutanı: Keşke ben ölseydim

İran Devrim Muhafızları Komutanı Emir Ali Hacızade İran'ın insan hatası sonucu yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili 'uçağın cruise füzesi sanıldığı için vurulduğunu' söyledi. Hacızade'nin belirttiğine göre uçak kısa menzilli bir füze tarafından vuruldu.

'KEŞKE BEN ÖLSEYDİM'

İran Devrim Muhafızları Komutanı açıklamasında şunları ifade etti:

"Hava savunma operatörü uçağıcruise füzesi sandığı için vurdu. Operatörle konuşma kayıtları ayayınlanacak, tüm sorumluluğu alıyoruz. Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Haberi alınca ölmüş olmayı diledim. Keşke ben ölseydim."

İran Genelkurmay Başkanlığı, çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağının 'hassas askeri bir noktanın' üzerinden geçerken 'insani hata' sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

HAMANEY SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Genelkurmay Başkanlığı'na Ukrayna uçağının füzeyle düşürülmesine ilişkin 'muhtemel kusurlar ve eksikliklerin incelenmesi' talimatını verdi.

Olaydan derin üzüntü duyduğunu söyleyen Hamaney, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

(DHA)