İran' da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

Kaza, İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan iki araç çarpıştı. İran Acil Yardım Kurumu, çarpışan araçlarda düzensiz Afgan göçmenlerin bulunduğunu ve 28 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

İHA