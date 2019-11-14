Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7628
  • 6,3443
  • 272.685
  • 103475
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran' da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

İran' da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

İran' da Afgan sığınmacıları taşıyan araçlar çarpıştı: 28 ölü, 26 yaralı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde Afgan göçmenleri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Kaza, İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ile Haş kentleri arasında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıyan iki araç çarpıştı. İran Acil Yardım Kurumu, çarpışan araçlarda düzensiz Afgan göçmenlerin bulunduğunu ve 28 kişinin öldüğünü, 26 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı belirtildi.

İHA


Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızının gizli aşkı ifşa oldu!
Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?
Bir tepki de Tamer Karadağlı'dan: Neresi yasak?
2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
<p>Adana polisi, büyükşehirlerde bomba patlatarak Türkiye ekonomisini hedef almayı amaçlayan YPG´li

Bombalı Saldırı İçin Türkiye´ye Gelen Kadın Terörist Yakalandı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi

Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı resmi törenle karşıladı