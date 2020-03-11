İran Cumhurbaşkanı Ruhani uyardı: Dışarı çıkmayın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Bakanlar Kurulunda korona virüsüne ilişkin konuştu. Dünyanın korona virüsü tehdidiyle karşı karşıya kaldığını ve virüsün herhangi bir ülke veya bölgeye özel olmadığını söyleyen Ruhani, ”Dünyadaki bir çok ülke korona virüsü ile mücadele etmekte. Virüs ulaşımı ve ekonomiyi olumsuz etkilemekte. Bu konuyu ciddiye almalıyız” dedi. Korona virüsünün insan hayatını tehdit eden önemli bir konu olduğunu vurgulayan Ruhani, İranlıları korona virüsünü ciddiye almaları hususunda uyararak, ”Her ne kadar korona virüsü ölüm oranında diğer virüsler kadar tehlikeli olmasa da yayılma hızı ve sonuçları itibariyle tehlikeli olduğunu ispatlanmış” ifadesini kullandı.

Korona virüsü ile mücadelede dikkat edilmesi gereken hususlara işaret eden Ruhani, bir kişi de görülen virüsün hızlı bir şekilde insanlara yayıldığını belirterek, ”Korona virüsünün insanlar arasında oluşturduğu yayılma zincirini kesmek için kişisel bakım ve el temizliğine dikkat edilmeli. Aynı zamanda hiçbir şekilde şehirler arası ulaşıma devam edilmemeli. Sadece şehirler arası değil yaşadığınız şehirlerde de dışarı çıkmayın ve en güvenilir yer olan evlerinizde kalın” şeklinde konuştu.

”NEVRUZ TATİLİNDE EVLERİNİZDE KALIN"



İran’da yaklaşan nevruz tatiline ilişkin uyarıda bulunan Hasan Ruhani, 21 Mart tarihi ile başlayacak nevruz tatili nedeniyle korona virüsünün daha fazla yayılmaması gerektiğini belirterek, ”Nevruz tatilinde evlerinizde kalın ve dışarı çıkmayın” dedi.

Korona virüsü ile mücadelede İranlılardan işbirliği beklediklerini ve sağlık yetkililerine yardımcı olmalarını isteyen Ruhani, korona virüsüne ilişkin haberlerin abartılmaması gerektiğini vurgulayarak, ”Bana bir anda filan eyaletin virüsten dolayı yok olduğunu söylüyorlar. Ardından o eyaletin valisiyle konuştuğumda bana sadece 12 ölü olduğu bilgisi veriliyor. 12 ölü varsa 120 kişi de iyileşerek taburcu olmuş. Virüsü hafife aldığımızı söylemiyorum ama konuyu var olduğundan daha fazla büyütmeyelim” şekilde konuştu.