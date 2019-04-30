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  3. İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran petrol ihracatına devam edecek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran petrol ihracatına devam edecek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran petrol ihracatına devam edecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarına karşın petrol ihraç etmeye devam edeceklerini söyledi.

Başkent Tahran'da İşçiler Haftası münasebetiyle düzenlenen törendeki konuşması devlet televizyonundan canlı yayınlanan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarına değindi.

Yaptırımların doğrudan halkı etkilediğini vurgulayan Ruhani, "Özellikle işçiler, orta ve alt gelir grubu olmak üzere doğrudan halkın etkilendiği ABD'nin zalimce ve yasa dışı yaptırımlarına maruz kaldık." dedi.

Yaptırımlarla mücadelenin petrole bağımlılığın azaltılması ve üretimde kendine yeterlilikle mümkün olacağını dile getiren Ruhani, "ABD, İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarla döviz gelirlerimizi düşürmeyi hedefliyor. Buna karşı mücadelenin yolu ise üretim ve petrol dışı ihracatı artırmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptırımlarına karşın petrol ihraç etmeye devam edeceklerini belirten Ruhani, şunları söyledi:

"ABD'nin İran petrol ihracatını sıfıra indirme girişimi yanlış ve hatalı bir karardır. Biz bu kararın uygulanmasına izin vermeyeceğiz. Amerikalılar, İran'ın petrol ihracatına devam ettiğini görecek. Bir yolu kapatmayı başarsalar dahi bizim için başka çıkış kapıları olduğundan haberdar değiller. ABD'yi dize getireceğiz."

(AA)

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