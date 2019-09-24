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  3. İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani ABD'de protesto edildi

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD’nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, BM binası karşısında protesto edildi.

BM 74. Genel Kuruluna katılmak üzere New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’de bulunan İranlılar tarafından BM binası karşısındaki Dag Hammarskjold Parkı'nda protesto edildi. Gösterilere İranlıların yanı sıra Tahran karşıtı ABD’li vatandaşlar da destek verdi. Ruhani’ye istifa çağrısında bulunarak sloganlar atan protestocular, ‘Hasan Ruhani’ye idam’, ‘Diktatör Ruhani’, ‘Rejim değişmeli’, ‘Ruhani başaramayacaksın’ yazılı dövizler taşıdı.  (İHA)

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