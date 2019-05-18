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  3. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Müzakere ehliyiz fakat karşı tarafın (ABD ve bölgedeki müttefikleri) bizi müzakere masasına çekeceği yönündeki iddiaları kuruntudan ibarettir. Dünyanın tüm bilgili güçleri arkasında dursa dahi böyle bir müzakereyi yapmaya hazır değiliz. İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir. Bu konuda gücü ve kabiliyeti vardır. İran dünyanın 6 büyük gücüyle (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) başarılı şekilde müzakere etme güce sahiptir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin mantıklı hareket ettiğini ve müzakere ehli olduğunu ancak ABD ve bölgedeki müttefiklerinin İran'ı müzakere masasına çekeceği yönündeki iddiaların "kuruntudan" ibaret olduğunu söyledi. 

Başkent Tahran'da verilen iftarda sanatçılarla bir araya gelen Ruhani, ABD ile yeniden müzakere ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Ruhani, ABD ile yeniden müzakere tartışmalarıyla ilgili olarak, "Müzakere ehliyiz fakat karşı tarafın (ABD ve bölgedeki müttefikleri) bizi müzakere masasına çekeceği yönündeki iddiaları kuruntudan ibarettir. Dünyanın tüm bilgili güçleri arkasında dursa dahi böyle bir müzakereyi yapmaya hazır değiliz." dedi.

- "Önümüzde çok çetin günler var" 

Suudi Arabistan, müttefikleri ve İsrail'in, ABD'yi müzakereleri durdurmaya mecbur bıraktığını aktaran Ruhani, "İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir. Bu konuda gücü ve kabiliyeti vardır. İran dünyanın 6 büyük gücüyle (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) başarılı şekilde müzakere etme güce sahiptir."

Ülkede en büyük ekonomik sorunu, toplumdaki sabit gelirli vatandaşların yaşadığını dile getiren Ruhani, hükümetin, ihtiyaçların temini ve memur ile işçi maaşlarının yükselmesi için çaba göstermesi gerektiğine dikkati çekerek, "Önümüzde çok çetin günler var ancak tüm zorluklara rağmen gelecekten ümitliyiz." ifadelerini kullandı. 

- ABD-İran gerilimi

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti. 

(AA)

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