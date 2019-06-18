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İran Cumhurbaşkanı: Başka milletlerle savaşmıyoruz

İran Cumhurbaşkanı: Başka milletlerle savaşmıyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın başka milletlerle savaş halinde olmadığı belirterek, karşılarında yer alan siyasi grupların tecrübelerinin olmadığını söyledi.

Bu sabah Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havaalanı'na ait Selam terminalinin açılışında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran halkını umutsuzluğa mahkum ettiği ve tüm yatırımların durduğuna ilişkin oluşturduğu algının doğru olmadığını vurgulayarak, “Her gün ekonomide yeni atılımlar yapmaktayız” dedi. ABD’nin İran halkının gelecek umudunu yok etmek istediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Ruhani, İran halkının ABD karşısında kesin galibiyete ulaşacağını söyledi. 

İran’ın başka milletlerle savaş halinde olmadığını belirten Ruhani, karşılarında yer alan siyasi grupların tecrübelerinin olmadığını vurgulayarak, “Bu mücadelede İran milleti devletinin yanında yer almaktadır. İran milleti ABD karşısında tek vücut olmuştur” dedi. 

İran’ın tüm uluslararası anlaşmalara uyduğunu ve verdiği sözleri yerine getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD’nin taahhütlerini bozan ve anlaşmaları ihlal eden bir ülke olduğunu vurgulayarak, “ABD, 40 yıldır İran’a verdiği sözleri bozan ve dünya güvenliğini tehdit eden bir ülke olarak tanınıyor. Bugünse tüm dünya ABD’yi bu şekilde anmaktadır. ABD karşısında dünyanın İran’ı değil Amerika’yı suçlaması İran milleti için büyük bir başarıdır” diye konuştu. 
(İHA) 

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