Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6847
  • 6,4257
  • 254.59
  • 100.277
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İran, Beyaz Saray'ın açıklamasına 'Cidden mi?' diyerek cevap verdi

İran, Beyaz Saray'ın açıklamasına 'Cidden mi?' diyerek cevap verdi

İran, Beyaz Saray'ın açıklamasına 'Cidden mi"' diyerek cevap verdi

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın "anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle "Cidden mi?" diyerek yanıt verdi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran'ın "nükleer anlaşmadan önce de anlaşma şartlarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasına tek kelimeyle cevap verdi. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Tahran'ın "anlaşmadan önce de anlaşma koşullarını ihlal ettiğinin" öne sürüldüğü Beyaz Saray açıklamasını Twitter hesabından paylaşarak, tek kelimeyle "Cidden mi?" ifadesini kullandı.

Zenginleştirilmiş uranyum limitini nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram stok limitin üstüne çıkardığını duyuran İran'a ilişkin Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, "Nükleer anlaşma gerçekleşmeden önce dahi İran anlaşmanın şartlarını ihlal ediyordu." ifadelerine yer verilmesi sosyal medyada alay konusu olmuştu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Demet Akalın için 3 saat kuyrukta beklediler
Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın romantik Bodrum tatili
Hadise annesi için kesenin ağzını açtı
Ünlü çift pazarda el ele alışveriş yaptı
Tuba Büyüküstün ve Kenan İmirzalıoğlu bombası!
<p>Meksika´nın Guadalajara kentinde etkili olan dolu fırtınası şehri buzla kapladı.</p> <p>Meksik

Meksika’da Dolu Fırtınası... Kent Buzla Kaplandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meksika'da yaz ortasında dolu fırtınası

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları