İran'dan flaş iddia! ABD kendi İHA'sını vurmuş olabilir

Irakçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde herhangi bir drone kaybetmedik. USS Boxer´ın kendi dronelarını yanlışlıkla vurmuş olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü de, ABD Başkanı Donald Trump´ın iddialarını reddederek, İran´a ait tüm droneların güvenli bir şekilde üslere döndüğünü açıkladı.

İran haber ajansı Tasnim News´te yer alan haberde, İran Silahlı Kuvvetler sözcüsünün "Trump´ın iddialarının aksine, Hürmüz Boğazı´ndaki İran´a ait tüm dronelar güvenli bir şekilde üslere döndü" açıklamasını yaptığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı´nda İran´a ait insansız hava aracının, ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürüldüğünü açıklamış; bunun ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı´nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söylemişti

(DHA)