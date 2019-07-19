İran'dan flaş iddia! ABD kendi İHA'sını vurmuş olabilir
İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Irakçi, Trump´ın İran´a ait bir insansız hava aracının düşürüldüğü iddialarına "ABD´nin kendi droneunu düşürmüş olabileceğinden korkuyorum" yanıtını verdi.
Irakçi, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde herhangi bir drone kaybetmedik. USS Boxer´ın kendi dronelarını yanlışlıkla vurmuş olmasından korkuyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, İran Silahlı Kuvvetleri sözcüsü de, ABD Başkanı Donald Trump´ın iddialarını reddederek, İran´a ait tüm droneların güvenli bir şekilde üslere döndüğünü açıkladı.
İran haber ajansı Tasnim News´te yer alan haberde, İran Silahlı Kuvvetler sözcüsünün "Trump´ın iddialarının aksine, Hürmüz Boğazı´ndaki İran´a ait tüm dronelar güvenli bir şekilde üslere döndü" açıklamasını yaptığı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı´nda İran´a ait insansız hava aracının, ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürüldüğünü açıklamış; bunun ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı´nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söylemişti
(DHA)