İran ABD adına casusluk yapmakla suçladığı Lübnanlıyı ülkesine teslim edecek

İran'ın, ABD adına casusluk suçlamasıyla tutukladığı Lübnan vatandaşı Nizar Zaka'yı ülkesine teslim edeceği belirtildi.

İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, düzenlediği basın toplantısında, ABD adına casusluk suçlamasıyla Tahran'da tutuklu bulunan Nizar Zaka'nın Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın talebi üzerine bu ülkeye teslim edileceğini açıkladı.

Avn'ın talebini kanunlar çerçevesinde değerlendirdiklerini ve Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da Zaka'nın serbest bırakılmasının maslahatlarına uygun olduğu yönünde görüş bildirdiğini aktaran İsmaili, söz konusu tutuklunun bu doğrultuda ülkesine gönderilmesi kararı alındığını ifade etti.

Öte yandan İran yerel medyasında çıkan haberlerde, Zaka'nın Nasrallah'ın "özel ricasıyla" ülkesine gönderileceği kaydedildi.

İran'da Ramazan Bayramı dolayısıyla ülke lideri Ali Hamaney'in onayıyla 619 mahkumdan bazılarına af çıkarıldığı, bir kısmının da cezalarında indirim yapıldığı belirtilmişti. İsmaili, daha önce yaptığı açıklamada Zaka'nın affedilenler arasında olmadığını bildirmişti.

Lübnan vatandaşı mühendis Nizar Zaka, 2015 yılında ABD adına casusluk yaptığı suçlamasıyla geldiği Tahran'da tutuklanmıştı.

AA