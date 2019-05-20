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Irak'tan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması

Irak'tan Yeşil Bölge saldırısı açıklaması

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye Katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, “Ülkede istikrar sağlanmış durumda endişelenecek bir şey yok” ifadesine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın birkaç gün önce Irak'ta acil görevde bulunmayan tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi emrini vermesinden sonra, Bağdat'taki Yeşil Bölge'de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına Katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırı hakkında Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Yahya Resul açıklama yaptı.

Bağdat’ta istikrarın sağlandığını belirten Resul, güvenlik güçlerinin vatandaşlar ve diplomatik misyonları korumak için gece gündüz büyük bir çaba göstermekte olduğunu vurguladı. 

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün büyükelçiliklerin ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye Sovyet yapımı Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda can ve mal kaybı yaşanmamıştı.

AA

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