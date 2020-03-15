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Irak'tan koronavirüs salgınına karşı yeni önlem!

Irak'tan koronavirüs salgınına karşı yeni önlem!

Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.

Irak’ın başkenti Bağdat başta olmak üzere birçok kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle resmi kurumlar tatil edildi.

Bağdat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle resmi kurumlar salıdan perşembeye kadar kapalı olacak.

Bağdat il sınırları da diğer kentlerden gelen ziyaretçilere kapatıldı.

Kerkük, Salahaddin ve Kerbela’da da yarından itibaren üç gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve il sınırları ziyaretçilere kapatıldı.

Bu yasakların sağlık ve güvenlik birimlerini kapsamadığı bildirildi.


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