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Irak'tan DAEŞ'e gizli operasyon

Irak'tan DAEŞ'e gizli operasyon

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı, Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli operasyon düzenlediğini ve örgüt lideri Ebubekir Bağdadi'nin operasyon sırasında kaçtığını duyurdu.

Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Dairesi Genel Müdürü Ebu Ali es-Sabri, ülkenin resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği demeçte, istihbarata bağlı Şahin Biriminin, ordu ve Haşdi Şabi'nin desteğiyle Suriye'nin iç kesiminde terör örgütü DEAŞ'a karşı gizli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. 

Operasyonda DEAŞ'ın yeni hücreler kurması ve organize olmasının engellenip, bazı mensupların da öldürüldüğünü belirten Sabah, "Ebubekir Bağdadi ve onunla birlikte olan teröristler, gizli operasyon başladığı sırada bölgeden kaçtı." ifadelerini kullandı. Sabah, operasyonun Suriye'nin hangi bölgesinde yapıldığına dair bilgi vermezken, detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.

(AA)

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