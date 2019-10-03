Irak'taki krizi Bilgay Duman değerlendirdi: Arkasında İran ve ABD var

Aksam.com.tr

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ta “güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı” verdiğini belirtti. Abdülmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, Irak’ta devam eden gösterilerde İran ve ABD çekişmesi yaşandığını belirtti. Duman, “Bunlar Irak medyasında açık dille konuşuluyor. Gösterilerde İran bayraklarının yakılması, bazı Şii Milis gruplarının bürolarının yakılması var, bunlar önemli emareler. Yine Irak’ta Haşdi Şabi’nin yapısında yapılan değişikliklerin Amerikan baskısıyla yapıldığı konuşuluyor.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta devam eden gösterilerin daha önce planlandığını belirten Bilgay Duman, şunları kaydetti:

“Bazı sendika grupları ve sivil toplum örgütleri 1 Kasım itibarıyla gösteri yapacaklarını açıklamışlardı. Güvenlik kurumlarında yapılan bazı değişikler halkın hoşuna gitmedi. Geçtiğimiz hafta da terörle mücadele biriminin komutanı Abdulvahap El Saadi görevden alındı. Halkın çok sevdiği komutandı. Irak’tan DAEŞ’in çıkartılmasında çok önemli bir rol oynamış, terörle mücadele birimi içerisindeki yolsuzlukların giderilmesinde etkisi olan komutan. Halk bu karara çok büyük tepki verdi.”

“IRAK’IN HÜKÛMET KABİNESİNDE CİDDİ UYUMSUZLUKLAR VAR”

Irak hükûmetinin ayaklarının yere sağlam basan bir hükûmet olmadığına dikkat çeken Duman sözlerine şöyle devam etti:

“Hükûmet ilk kurulduğunda eksik kabineyle kuruldu, kabine sonra tamamlandı. Pek çok siyasi grubun içerisinde olduğu bir hükûmet, kabinede çok ciddi uyumsuzluklar var. Hükûmetten memnun olmayan taraflar muhalefet hareketi başlattı.”

“HÜKÛMET SERT MÜDAHALE ETTİKÇE GÖSTERİLERİN DOZU ARTIYOR”

Irak’ta devam eden gösterilerin kısır döngüye dönüştüğünün altını çizen Duman şu ifadeleri kullandı:

“Irak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi, gece internet kesildi. Hükûmet gösterilere çok sert karşılık verdi, polisler gerçek mermiyle müdahale etti. Hükûmetin tansiyonu düşürücü adım atması gerekiyor. Halka sertlikle cevap verdiğinde, halkın tepkisi daha fazla oluyor. Irak halkı kızgın bir halk, hükûmetin tansiyonu düşürücü adımlar atması gerekiyor.”

“GÖSTERİLERE KATILIM SAYISI ARTIYOR”

Irak’ta devam eden gösterilerin her alana yayıldığını da sözlerine ekleyen Bilgay Duman, “Şu anda 11 vilayette gösteriler yapıldı, katılım sayısı artıyor. Önümüzdeki günlerde Adil Abdülmehdi için çok zor bir süreç. 2018’de seçimler yapıldı, bir dahaki genel seçimlerin 2022’de yapılması planlanıyor. Adil Abdülmehdi belki de ilk kez 4 yıllık görev süresini tamlamayacak bir başbakan olarak karşımıza çıkabilir diye düşünüyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.