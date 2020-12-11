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11 Aralık 2020 Cuma 18:10 | Son Güncelleme:

Irak'ta Türkiye vizesi başvuru merkezleri yaygınlaşıyor

Irak'ta Türkiye vizesi başvuru merkezleri yaygınlaşıyor
AA

Irak'ın Duhok kentindeki Zaho ilçesinde, Türkiye vizesi başvuru merkezinin yarın faaliyete geçeceği duyuruldu.

Irak'ın Zaho ilçesinde Türkiye vizesi başvuru merkezi yarın faaliyete geçiyor.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Irak vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları seyahatler için etiket vize başvurularını daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmelerini teminen Türkiye vizesi başvuru merkezlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize aracı hizmeti veren Gateway Management Lojistik A.Ş.'nin Zaho'daki başvuru merkezinin yarın faaliyete geçeceği bilgisi paylaşıldı.

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