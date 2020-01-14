Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8834
  • 6,5509
  • 291.884
  • 121423
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak'ta Sadr'dan ABD karşıtı gösteri çağrısı

Irak'ta Sadr'dan ABD karşıtı gösteri çağrısı

Irak'ta Sadr'dan ABD karşıtı gösteri çağrısı

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD’nin ülkedeki varlığına karşı milyonluk gösteri çağrısı yaptı.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın hava sahası ve egemenliğinin ABD güçleri tarafından ihlal edildiğini belirterek, ABD’nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulundu.

Şii lider, söz konusu gösteri sonrası siyasi olarak mecliste de farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti.

Sadr, gösterinin düzenlenme tarihine dair ise bilgi paylaşmadı.

(AA)


Acun Ilıcalı'dan şaşırtan Rıdvan Dilmen itirafı!
Aybüke Pusat'tan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım!
Aşk yaşıyorlar mı? Ve Serenay konuştu!
Reytinglerde ve sosyal medyada büyük kapışma!
Acun'un yeni sevgilisinden flaş hamle!
<p>Ümraniye’de geçtiğimiz günlerde, Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli temizl

Köpeği Kurulayan Temizlik İşçisinin Geçmişinden Dram Çıktı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Hurda aracı bakın en hale getirdi

Taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen 386 ürünün ismi