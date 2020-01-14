Irak'ta Sadr'dan ABD karşıtı gösteri çağrısı

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak’ın hava sahası ve egemenliğinin ABD güçleri tarafından ihlal edildiğini belirterek, ABD’nin ülkedeki varlığını protesto etme çağrısında bulundu.

Şii lider, söz konusu gösteri sonrası siyasi olarak mecliste de farklı bir tutum izleyeceklerini kaydetti.

Sadr, gösterinin düzenlenme tarihine dair ise bilgi paylaşmadı.

(AA)