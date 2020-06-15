Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.