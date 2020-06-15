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  3. Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi
15 Haziran 2020 Pazartesi 18:15 | Son Güncelleme:

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 652'ye yükseldi

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 45 artarak 652'ye yükseldi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 45 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1106 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, böylece virüs kaynaklı can kaybının 652'ye, vaka sayısının da 21 bin 315'e çıktığı kaydedilen açıklamada, toplam iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 271 olduğu bilgisi paylaşıldı.

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