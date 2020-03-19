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  3. Irak'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı

Irak'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı

Irak'ta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye çıktı

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 12'ye çıktı.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının böylece 12'ye yükseldiği aktarıldı.

Irak'ta daha önce yapılan açıklamada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 olarak duyurulmuştu.

AA


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