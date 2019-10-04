Irak'ta kaos büyüyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Öte yandan Katar, vatandaşlarını Irak'a yolculuk yapmamaları konusunda uyardı.

IRAK BAŞBAKANI İLK KEZ KONUŞTU

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ülkesindeki hükümet karıştı gösterilerin ardından ilk kez halkın karşısına çıktı. Ülkesinde demokratik sistemi sağlamak için birçok deneyimlerin yaşandığını belirten Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi konuşmasında, “Önümüzde devlet ve devletsizlik seçenekleri bulunuyor. Biz devlet inşa etmek istiyoruz” dedi.

Umutsuzluğa yol açmaya çalışanlara halkı mağlup etmesine izin vermemeye davet eden Abdülmehdi, yeterli geliri olmayan her aileye aylık bağlamak için Başbakanlığa proje sunulacağını belirterek, “Boş ve geçici vaatlerde bulunmayacağız. Yasanın üstünlüğüne saygı duyulmalı, hayatı normale döndürmeliyiz. Aldığımız güvenlik önlemleri zor adımlardır” şeklinde konuştu.

Gösterilerin artmasının can kabına yol açtığı dile getiren Irak Başbakanı, “Gerek sivil, gerek güvenlik güçleri mensupları olsun olaylarda hayatını kaybedenlerin hepsinin yasalar uyarınca hakları vardır” dedi.

(Ajanslar)