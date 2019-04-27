Irak'ta, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına nota verilmesi çağrısı

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamaların ardından Fetih Koalisyonu, ABD Maslahatgüzarı Joey Hood'un, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine protesto notası verilmesi ve istenmeyen kişi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Koalisyonun açıklamasında, Hood ile ona destek veren Siyonist iradenin, uluslararası diplomatik normları ve kanunları tanımama, Iraklıları provoke etme ve Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olma konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Koalisyon, Irak topraklarındaki diplomatik misyonların, herhangi bir devleti ya da dini makamı kötü göstermek için kullanılmasına karşı çıkıyor." ifadesine yer verildi.

ABD Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, dün, "İran rejiminin tamamında yolsuzluk yayılmış durumda. Ali Hamaney'in mal varlığı 200 milyar dolar olarak tahmin edilirken, halkın büyük kısmı, 40 yıllık molla yönetiminin sebep olduğu ekonomik bunalım nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyor." açıklaması yapılmıştı.

AA