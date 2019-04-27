Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak'ta, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına nota verilmesi çağrısı

Irak'ta, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına nota verilmesi çağrısı

Irak'ta, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına nota verilmesi çağrısı

Irak'ta, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına protesto notası verilmesini istedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mal varlığıyla ilgili yapılan açıklamaların ardından Fetih Koalisyonu, ABD Maslahatgüzarı Joey Hood'un, Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine protesto notası verilmesi ve istenmeyen kişi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Koalisyonun açıklamasında, Hood ile ona destek veren Siyonist iradenin, uluslararası diplomatik normları ve kanunları tanımama, Iraklıları provoke etme ve Bağdat ile Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olma konusunda ısrarcı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Koalisyon, Irak topraklarındaki diplomatik misyonların, herhangi bir devleti ya da dini makamı kötü göstermek için kullanılmasına karşı çıkıyor." ifadesine yer verildi. 

ABD Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında, dün, "İran rejiminin tamamında yolsuzluk yayılmış durumda. Ali Hamaney'in mal varlığı 200 milyar dolar olarak tahmin edilirken, halkın büyük kısmı, 40 yıllık molla yönetiminin sebep olduğu ekonomik bunalım nedeniyle yoksulluk içinde yaşıyor." açıklaması yapılmıştı.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Hacı Sabancı'nın sevgilisi Nazlı Kayı'dan ilginç açıklama
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
O kanal kapanıyor!
'Orhan Babanız üzüntüden delirdi'
Oyuncu Gürgen Öz, havalimanında çalışan bir işçiyi aşağılayan, ağıza alınmayacak sözlerle hakaret ed

Oyuncu Gürgen Öz havalimanındaki skandal olaya böyle tepki gösterdi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler

'Ana Tanrıça Kibele' heykelinin bulunduğu kalede, kazılar yeniden başlayacak