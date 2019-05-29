Irak'ta 6 Fransız'a DAEŞ suçlamasıyla idam cezası

Fransa, yargılanan kişileri idam mahkumiyetinden kurtarmanın mümkün olduğunu söylüyor. Ancak idamla yargılanan sanıkları ülkeye geri döndürme yönünde bir adım atılmadı. Fransa idam cezasına açıkça karşı çıkan ülkelerden. Öte yandan Irak mahkemelerinde IŞİD üyesi olmakla suçlanan zanlıların yargılama süreçleri tartışma yaratıyor. İnsan hakları örgütleri, IŞİD’e başka ülkelerden gelerek katılan yabancı savaşçıların ifadelerinin işkence altındayken alındığını ve suçlamaların bu sırada yaptıkları itiraflara dayandırıldığını savunuyor. Mahkumların istismar, yıldırma gibi uygulamalara maruz kaldığı belirtiliyor. IŞİD üyesi olmakla suçlanan AB vatandaşı zanlılardan hiçbiri idam edilmedi.

İdam cezası alan Kerim Salim Muhammed ve İbrahim Ali Mansur Nejara, Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın desteklediği Kürtler’in öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri tarafından yakalanarak Ocak ayında Irak’a teslim edilen 12 Fransız vatandaşından ikisi.

Zanlılardan 32 yaşındaki Nejara’nın IŞİD’e savaşmak üzere Avrupa’dan örgüt üyesi sağlayan ağlara yardım ettiği bildiriliyor. Fransa’nın Lyon kenti banliyölerinde doğup büyüyen Nejara’nın IŞİD öncesinde de cihatçı eğitimden geçtiğine inanılıyor. Erkek kardeşlerini Fransa’da bir stadyuma saldırı düzenlemeye teşvik ettiği, iki kardeşin daha sonra yakalandığı belirtiliyor. Nejara’ya yöneltilen suçlamalara kanıt olarak gösterilen videoda zanlı, askeri üniformalı silahlı bir şekilde Paris’te 130 kişinin öldüğü 400’den fazla yaralının olduğu 2015’teki terör saldırısını övüyor.

Nejara, Irak’taki duruşmada örgütün Fransızca bilen birini aradığını, söz konusu videonun tehdit altında zorla çekildiğini söyleyerek kendini savundu. Irak’ta IŞİD üyesi olmakla suçlanan üç Fransız vatandaşı daha geçen Pazar, bir başka Fransız vatandaşı da Pazartesi günü çıkarıldıkları mahkemede idam cezasına çarptırılmıştı.

(Amerika'nın Sesi)