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  • Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde ateş açıldı: 2 ölü
08 Aralık 2020 Salı 16:44 | Son Güncelleme:

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde ateş açıldı: 2 ölü

Irak'ın Süleymaniye kentindeki gösterilerde ateş açıldı: 2 ölü

Son Dakika Haberleri.. Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü.

Irak'ın Süleymaniye kentinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hükümetinin protesto edildiği gösterilerde açılan ateş sonucu 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.

DÜN DE 2 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Süleymaniye Çemçemal İlçe Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Şerif Rahim, daha önce yaptığı açıklamada devam eden protestolar sırasında genç bir göstericinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını belirtmişti.

Yerel medyada ise Çemçemal'deki KDP binasına saldıran protestoculara açılan ateş sonucu 26 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Protestocular parti binalarını ateşe verdi

Süleymaniye'nin Seyitsadık ilçesinde de bugün düzenlenen protestolar sırasında parti binaları ateşe verilmişti.

Protestolar sırasında ilçedeki KDP, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel) ve Kürdistan İslami Birlik Partisine (Yekgirtu) ait parti binaları ve resmi dairelerin zarar gördüğü, bazı binaların da ateşe verildiği kaydedilmişti.

Öte yandan KDP binasına girmeye çalışan protestoculara ateş açıldığı ve ilk belirlemelere göre 2 göstericinin yaralandığı aktarılmıştı.

Süleymaniye'nin Piremegrun kasabasında dün düzenlenen gösterilerde de KYB'ye ait parti binası ateşe verilmişti.

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