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  3. Irak'ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Irak'ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Irak'ın kuzeyinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Irak'ın kuzeyinde, Türkiye sınırına yakın mesafedeki Shekhan kasabasında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Duhok kentinin Shekhan kasabasında, Türkiye saati ile 13.56'da, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 11.99 kilometre derinliğinde olan depremin merkez üssü Shekhan'daki yerel kaynaklar, bazı evlerde küçük çaplı hasar gördüğünü belirtti. Depremin sınır hattında bulunan Uludere, Çukurca ve Şemdinli ilçelerinde de hafif hissedildiği belirtildi.

DHA

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