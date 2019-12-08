Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Irak'ın Kerkük, Diyala ve Salahaddin kentlerinde DEAŞ operasyonu

Irak'ın Kerkük, Diyala ve Salahaddin kentlerinde DEAŞ operasyonu

Irak'ın Kerkük, Diyala ve Salahaddin kentlerinde DEAŞ operasyonu

Irak'ın Kerkük, Diyala ve Salahaddin şehirlerinin ortasında kalan Hemrin Dağları'nda yuvalanan terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.


Irak'ın Kerkük Operasyonlar Komutanı Korgeneral Saad Harbiye, 3 kenti kapsayacak şekilde geniş çaplı operasyon başlattıklarını, çok sayıda tüneli yok ettiklerini söyledi.
 
Operasyonun Kerkük, Diyala, Salahaddin ve Samarra operasyonlar komutanlıkları ortaklığında yürütüldüğünü anlatan Harbiye, bölgenin terör örgütünden temizlenmesini hedeflediklerini vurguladı.
 
Terör örgütü DEAŞ Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güçleri, Aralık 2017'de DEAŞ'ın elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
 
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.
 

AA


2 ay Işın'a yaklaşamayacak
2020'de hem sinema hem dizi
'Setim kısa olsun öncelik bebeğim'
'Naim başarılıydı ama yalnızdı'
Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi? Emina Jahovic konuştu!

İngiltere´de 14 Yaşındaki Müslüman Kız Çocuğuna Irkçı Saldırı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Özlem duyduğu çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı

Bu ikisi arabada yoksa, oradan çıkamazsınız! Kışın otomobil kullanma teknikleri ve mühim tavsiyeler