Irak yönetimi DEAŞ'lı ailelere mensup 82 çocuğu Azerbaycan'a gönderdi
Irak yönetimi, aileleri DEAŞ terör örgütü üyeliği sebebiyle tutuklu olan Azerbaycan uyruklu 82 çocuğu, ülkelerine gönderdi.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet es-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, "Irak’ta DEAŞ üyeliği nedeniyle mahkum edilerek ceza evinde bulunan annelerinin yanında kalan 82 çocuk Azerbaycan’a gönderildi." ifadelerini kullandı.
Sahhaf, Irak’tan ülkelerine gönderilen çocuk sayısının 828’e ulaştığını kaydetti.
Sahhaf, Irak’tan ülkelerine gönderilen çocuk sayısının 828’e ulaştığını kaydetti.
AA