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Irak Petrol Bakanlığından İran'a yalanlama: Bize ait değil

Irak Petrol Bakanlığından İran'a yalanlama: Bize ait değil

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğu bildirildi. Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise "Basra Körfezi'nde el konulan gemi, Bakanlığın petrol pazarlamada kullanmadığı küçük gemilerden." ifadesine yer verildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA, Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğunu duyurdu. 

"Hita" adlı geminin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye el konulduğunu duyurmuştu.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu 7 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekilmişti.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

İRAN DUYURDU IRAK YALANLADI

Irak Petrol Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilgili makamların İran tarafından el konulan gemi hakkında bilgi toplamaya çalıştığı vurgulandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusunca, akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğu duyurulmuş, "Hita" gemisinin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürülmüştü. 

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, geçen çarşamba günü Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye el konulduğunu duyurmuştu.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu 7 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekilmişti.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

(AA)

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