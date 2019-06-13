Irak kaçırılan 15 bin eserini geri istiyor

Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Abdülmehdi’nin ülkenin bugünü ve yarını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığını belirtti.

Bağdat Ulusal Müzesi 2 gün yağmalanmıştı

ABD’nin 2003'te Irak’ı işgali sırasında Bağdat Ulusal Müzesi dünyanın gözü önünde tam 2 gün boyunca yağmalanmıştı. Eserlerden yaklaşık 8 bini geri getirilebildi. Ancak eserlerden en az 7 bininin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.