13 Haziran 2019 Perşembe 08:00 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 08:00
Irak kaçırılan 15 bin eserini geri istiyor
Irak Ulusal Müzesi’ni gezen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Saddam rejiminin devrilmesi ardından ABD askerlerinin Irak’tan çaldığı 15 bin tarihi eserin ülkeye geri getirileceğini belirtti.
Irak Başbakanlık Basın Ofisi, Abdülmehdi’nin ülkenin bugünü ve yarını için bu tarihi mirasa sahip çıkılması gerektiğini aktardığını belirtti.
Bağdat Ulusal Müzesi 2 gün yağmalanmıştı
ABD’nin 2003'te Irak’ı işgali sırasında Bağdat Ulusal Müzesi dünyanın gözü önünde tam 2 gün boyunca yağmalanmıştı. Eserlerden yaklaşık 8 bini geri getirilebildi. Ancak eserlerden en az 7 bininin nerede olduğu hâlâ bilinmiyor.