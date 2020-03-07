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Irak, İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

Irak, İran'la sınır kapılarını yolcu girişlerine kapatıyor

Irak yönetimi pazar gününden itibaren İran ile sınır kapılarını yolcular için kapatma kararı aldı.

Başkanlığını Sağlık Bakanı Cafer Allavi'nin yürüttüğü Yeni Tip Koronavirüsü (Kovid-19) ile Mücadele Hücresi'nden yapılan açıklamada, İran ile ortak 5 sınır kapısının 8 Mart pazardan itibaren yolcular için kapatıldığı kaydedildi.

Karara göre bu sınır kapılarından İran'la karşılıklı ticaretin de askıya alınması 15 Nisan'a kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, kuzey Irak'taki yönetimin İran ile olan sınır kapıları için geçerli olmayacak.

(AA)


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