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  3. Irak hava gücünü güçlendiriyor... ABD son parti teslim etti

Irak hava gücünü güçlendiriyor... ABD son parti teslim etti

Irak hava gücünü güçlendiriyor... ABD son parti teslim etti

Irak, ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının son partisini teslim aldığını açıkladı.

Irak Savunma Bakanlığı, ABD yapımı 5 adet F-16 savaş uçağının resmi bir törenle teslim alındığını duyurdu. Teslimatın Bağdat’taki Beled Hava Üssü’nde gerçekleştiği ifade edilirken tören esnasında Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Enver Hame Emin’in de hazır bulunduğu belirtildi.
  
ABD ile imzalanan anlaşma uyarınca son partinin teslimatının gerçekleştiğini belirten Emin, 5 adet F-16 savaş uçağının teslimatının yapılmasının Irak’ın hava gücüne önemli katkı sağlayacağını söyledi.
  
Irak ve ABD, 2011 yılında 36 adet F-16 savaş uçağı alımı konusunda anlaşma yapmıştı.

(İHA)

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