Irak güvenlik güçleri Sincar'a yerleşiyor

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı “Irak Kürt Bögesel Yönetimi (IKBY) ile varılan anlaşma gereği güvenlik güçleri, Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladı” açıklaması yaptı. İlçede güvenlik ve istikrarın tahsis edilmesinin, yerinden edilenlerin evlerine dönmesini sağlayacağı kaydedilerek, “Güvenlik güçleri, Sincar ilçesi ve ona idari olarak bağlı bölgelerdeki istikrarı sağlama icraatına devam edecek” ifadeleri kullanıldı.

GÖREV ARTIK BAĞDAT’IN

Bağdat ve Erbil arasında ekim ayında terör örgütü PKK’nın bölgeden çıkarılmasını öngören Sincar Anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya göre, bölgedeki tüm yasa dışı unsurların ilçeyi terketmesi gerekiyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar İlçesi’nden çıkarılması konusunda Bağdat ile yapılan anlaşmaya bağlı olduklarının altını çizdi. Adil, “Sincar’daki PKK ve tüm diğer bağlı güçlerin uzaklaştırılması Bağdat’ın görevidir” ifadelerini kullandı.

FEDERAL POLİS TUGAYI

Terör örgütü PKK’nın Sincar merkez ve çevresinde 2014’ten bu yana el koyduğu 8 binayı önceki gün boşalttığı bildirilmişti. Irak merkezi yönetimi, 20 Kasım’da Sincar’a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

BİN PKK’LI TERÖRİST SİNCAR MERKEZİNDE



Irak’ta günlük yayın yapan el-Meda gazetesi terör örgütü PKK’ya bağlı bin silahlı teröristin Suriye’den Sincar’a girdiğini iddia etti. Habere göre, adının açıklanmasını istemeyen kaynak, “PKK, 4 ila 5 karargahı güvenlik güçlerine teslim etti. Bu da tamamen çekilmesini gerektiren anlaşmaya aykırıdır” dedi. Gazeteye konuşan kaynak, “PKK, Sincar’da örgüte üye olup talimatlarını yerine getirenlere aylık 400 dolar ve bu üyelerin aile fertlerine 100’er dolar para veriyor” ifadelerini kullandı. Kaynak, bu durumun “PKK’nın çekilme değil, savaşmaya başlayacağı” anlamı taşıdığını savundu.