Irak Dışişleri Bakanlığından ABD açıklaması: Büyükelçiliği'nin kapanması felaket olur

Hüseyin, resmi televizyon kanalına verdiği mülakatta, ülkede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



AA'nın aktardığı habere göre, ABD Bağdat Büyükelçiliği'nin sık sık füzeli saldırılara maruz kalması dolayısıyla kapanacağı iddialarıyla ilgili Hüseyin, “ABD Büyükelçiliği'ne saldırılar, aynı zamanda Irak halkına yönelik saldırılardır ve bedelini Iraklılar ödüyor. Amerikan yönetiminde bu saldırılar nedeniyle Bağdat Büyükelçiliğini kapatma düşüncesi oluştu. ABD Büyükelçiliği'nin kapanması felaket olur. ABD’nin çekilmesi Irak’a yönelik uluslararası güveni kaybettir.” dedi.

Hüseyin, İran’ın Irak’taki nüfuzuyla ilgili değerlendirmesinde ise şunları söyledi:

İran’ın Irak’taki realitede etkin rolü var. İran ile (nüfuzuyla ilgili) gerçek ve somut diyaloğa başlamalıyız. Bu diyalog, perde arkasından masa üstüne taşınmalı. İran’ın Irak’a yönelik olumlu adımlar atacağını düşünüyoruz.

Başbakan Mustafa el-Kazımi’nin ertelenen Suudi Arabistan ziyareti takviminin geçerli olduğunu ifade etti.