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  3. Irak Başbakanı, gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

Irak Başbakanı, gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

Irak Başbakanı, gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilerde gerçek mermi kullandığını açıkladı.

Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, 1 Ekim'den bu yana başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimdeki vilayetlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Birleşmiş Milletler, Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün "göstericilere karşı ölümcül silahların kullanıldığı" yönündeki raporlarına dair Abdulmehdi, "Güvenlik güçleri sadece 10 günlük bir süre zarfında gerçek mermi kullandı. Bu zaten hükümetin olaylarla ilgili açtığı özel soruşturmada yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, göstericilerin önemli talepleri arasında yer alan yolsuzluk konusuna dair ise "Çözülmesi gereken sorunların başında yolsuzluk geliyor. Ayrıca, yolsuzluğa teşvik edici sistemle de mücadele etmeliyiz." dedi.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, ülkede 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde hayatını kaybeden gösterici sayısının 319'a, yaralı sayısının ise 15 bine ulaştığını bildirmişti.  (AA)


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