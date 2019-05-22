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  3. Irak 38 yıl önce düzenlediği hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek

Irak 38 yıl önce düzenlediği hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek

Irak 38 yıl önce düzenlediği hava saldırısı için İsrail'den tazminat isteyecek

Irak Meclisi'nde İsrail'in 38 yıl önce düzenlediği hava saldırısı nedeniyle Tel Aviv'den tazminat istenmesini öngören bir kanun teklifi hazırlandı.

Irak Meclisi Milletvekili Adi Avat, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 7 Haziran 1981'de Irak'ın o dönem inşa ettiği "1 Temmuz Nükleer Reaktörü"ne düzenlediği hava saldırısının can kaybı ve büyük hasara yol açtığını hatırlatarak, İsrail'den tazminat alınmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduğunu belirtti.

İsrail saldırısının açık bir şekilde uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurgulayan Avat, Irak'ın tazminat talep etmeye hakkı olduğunu kaydetti.

İsrail, 7 Haziran 1981'de Opera ya da Babilon olarak adlandırılan hava operasyonu sonucu Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin tarafından Bağdat'ın 17 kilometre güneydoğusunda inşa edilen nükleer reaktöre F-16 ve F-15 tipi savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

(AA)

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