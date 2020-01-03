Interpol eski Nissan yöneticisi Carlos Ghosn için kırmızı bülten çıkardı

Kırmızı bülten, dünyadaki farklı polis birimlerinin, aranan şahıs kendi ülkelerindeyse yerini tespit etmesi ve geçici olarak gözaltına alma talebini içeriyor.

Lübnan makamlarının Ghosn'u tutuklama zorunluluğu bulunmuyor. Lübnan Emniyet Genel Müdürü Albert Serhan, yaptığı açıklamada, eski Nissan yöneticisi Ghosn'un yasal yollardan ülkeye girdiğini açıklamış, ülkesinin gereği halinde "yasal yolları izleyeceğini" belirtmişti.

"Tek başıma planladım"

Ghosn ise Japonya'dan kaçışında "aile bireylerinin rolü olduğunu" yalanlayan bir açıklama yayımladı. Ghosn, avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Karım Carole ve diğer aile fertlerinin Japonya'dan ayrılmamda rolü olduğuna dair medyada yer alan haberler yanlış ve yanıltıcıdır. Ayrılışımı tek başıma planladım. Ailemin hiçbir rolü olmadı." ifadelerini kullandı.

Eski Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Yönetim Kurulu Başkanı Ghosn, önceki gün yaptığı açıklamada, Japonya'da yargı sisteminin adil olmadığına inandığı için ülkeden kaçtığını ifade etmişti.

Kazancını düşük göstermek ve şirketini zarara uğratmakla suçlanıyor

Ghosn, yöneticiliği sırasında kazancını düşük gösterdiği ve kişisel yatırımlarından doğan zararları şirketine ödettiği gerekçesiyle 19 Kasım 2018'de Japonya'da gözaltına alınmıştı.

Eski yönetici, 2011'den itibaren 5 yıl boyunca maaşını toplam 5 milyar yen (yaklaşık 254 milyon lira) düşük göstererek Japon yasalarını çiğnemekle suçlanmıştı.

Japon makamlarınca gözaltına alınan Ghosn, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Nissan ve Mitsubishi, Ghosn'un görevine son vermişti

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek üzere Nissan'da operasyon direktörü olarak göreve başlamıştı.

Nissan'ın yaklaşık 20 yıl üst düzey yöneticiliğini yapan Ghosn, 1990'larda aldığı kararlarla şirketi iflastan kurtaran isim olmuştu.

Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil, katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirilmiş, 2005'te de ise Renault'nun yöneticisi olmuştu.

Nissan Motor Yönetim Kurulu, Ghosn'un tutuklanmasının ardından Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığındaki başkanlık görevine 22 Kasım 2018'de son vermişti.

İstanbul'daki operasyon

Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 4'ü pilot 7 şüpheli bugün İstanbul'da yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla gözaltına alınan özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki 4 pilot, 2 özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)