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İnsanlığa ceza

İnsanlığa ceza

Akdeniz’de kurtardığı 40 göçmen ile günlerce yanaşacak bir liman arayan kaptan Rackete, gemiyi izinsiz olarak İtalyan limanına demirleyince gözaltına alındı.

Akdeniz’de kurtardığı göçmenlerle yaklaşık 16 gün boyunca güvenli bir liman izni bekleyen Sea-Watch 3 yardım gemisi, önceki gece izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaştı. 40 göçmen günler sonra karaya çıkabilirken geminin 31 yaşındaki kaptanı Carola Rackete gözaltına alındı. Libya’dan Avrupa’ya doğru yola çıkan 53 kişiyi 12 Haziran’da kurtaran Sea-Watch 3 gemisi, o tarihten bu yana güvenli bir liman açılması talebine yanıt alamamıştı. Gemi geçen Çarşamba günü gemideki durumun kritik bir hal aldığı gerekçesiyle izinsiz olarak İtalyan karasularına girmişti. İtalyan hükümeti, karasularındaki geminin limana girişine izin vermiyordu. Sea-Watch 3’ün 31 yaşındaki Alman kaptanı Carola Rackete, 40 göçmen ve 22 mürettebatı taşıyan gemideki durumun gittikçe vahim bir hal aldığını ve intihar vakalarını önlemeye çalıştıklarını söylemişti.

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