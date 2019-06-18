'İnsanlar köle haline gelmiş'

Günümüzün, 80’lerde Madonna’nın dünyanın en büyük yıldızı olduğu dönemden farklı olduğu belirtilen röportajda, Madonna, “Instagram, kendinizi kötü hissetmeniz için yaratılmış. Kişiler, başkalarının onayını almak için gerçekten birer köle haline geldi” dedi. Madonna, ayrıca özgün seslere ve ilham kaynağına ihtiyaç duyulduğunu ancak kişilerin bunu anlamadığını savundu. Sanatçının, Instagram’da 14 milyon, Twitter’da 2.5 milyonu aşkın takipçisi var.