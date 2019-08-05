İnsan maymun melezi üretildi

İnsan hücrelerine sahip maymun embriyolarının ileride organ nakli amacıyla kullanılacağı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda, Çinli bir araştırmacı, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerini yapmaya yardımcı olduğunu iddia etmiş ve DNA’sı değiştirilen bebeğin enfeksiyonlara karşı dirençli olmasının sağlandığını dile getirmişti.