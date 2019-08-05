İnsan maymun melezi üretildi
İspanyol bilim insanı Prof. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Çin’deki bir laboratuvarda insan ve maymun genlerini birleştirerek, dünyanın ilk insan-maymun melezini elde ettiğini iddia etti.
İnsan hücrelerine sahip maymun embriyolarının ileride organ nakli amacıyla kullanılacağı kaydedildi. Geçtiğimiz aylarda, Çinli bir araştırmacı, dünyanın ilk genetiği değiştirilmiş bebeklerini yapmaya yardımcı olduğunu iddia etmiş ve DNA’sı değiştirilen bebeğin enfeksiyonlara karşı dirençli olmasının sağlandığını dile getirmişti.