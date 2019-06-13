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13 Haziran 2019 Perşembe 14:28 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 14:55

İnsan hareketlerini tahmin eden robot geliştirildi

İnsan hareketlerini tahmin eden robot geliştirildi

Araştırmacılardan robotlar hakkında yepyeni bir duyuru... Geliştirilen algoritma sayesinde robotların, insanların hareketlerini izleyerek, onlarla birlikte daha verimli çalışmasının sağlanabileceğini duyurdu.

ABD´deki Massachusetts Institute of Technology'den (MIT) araştırmacıların geliştirdiği algoritmayla üretilen yeni robot, insan ve robotların fabrika ve üretim alanlarında daha güvenli bir şekilde birlikte çalışmalarını sağlayacak.

Techcrunch teknoloji sitesinin haberine göre, araştırmacılar Alman otomotiv markası BMW ile birlikte başladıkları projede, robotların insanların hareketlerini fark ettikleri anda durduklarını ve uzun bir süre hareketsiz kaldıklarını gözlemlediler. Bu da robotların üretme kapasitelerini zaman açısından azaltması sonucunu doğurdu.

Habere göre, yeni geliştirilen robot, insanların çok yakınında olsa dahi onların hareketlerine göre üretim sürecine katılım sağlıyor ve işçilerin hareketlerini önceden tahmin edebiliyor.

Bu yolla insanların hareketlerine robotların çok daha iyi şekilde uyum sağlaması amaçlanıyor.

Araştırmacılar, bu sistemin sadece üretim alanlarında değil, yakın gelecekte evlerde de kullanılabileceğini öngörüyor. İnsan hareketlerini tahmin eden robotların tek başına yaşayan yaşlılar için çok faydalı olabileceği ifade ediliyor.

MIT tarafından yürütülen araştırmanın Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Teknoloji Araştırma Bursu ile Ulusal Bilim Derneği tarafından desteklendiği belirtildi.

(DHA)

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