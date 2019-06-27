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  3. İngiltere'ye yapılan yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 14 azaldı

İngiltere'ye yapılan yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 14 azaldı

İngiltere'ye yapılan yabancı yatırımlar 6 yılın en düşük seviyesini görerek yüzde 14 azaldı

Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yılın mart ayına kadarki 12 aylık dönemde ülkeye yapılan yabancı yatırım projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği bildirildi.

İngiltere’ye yapılan doğrudan yabancı yatırım projelerinin sayısı son 6 yılın en düşük seviyesini gördü. İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yılın  mart ayına kadarki 12 aylık dönemde, ülkeye yapılan yabancı yatırım  projelerinin yüzde 14 azalarak bin 782’ye gerilediği belirtildi. 

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Ernst & Young Item Club  Başekonomisti Archer Howard, “Son veriler yabancı şirketlerin İngiltere’deki yatırımları konusunda giderek daha temkinli olduğunu  gösteriyor. Bu proje iptalleri olmasa bile dikkate değer sayıda projenin ertelendiğini ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Haziran ayı başında  Ernst & Young tarafından yayımlanan bir raporda İngiltere’nin hali  hazırda toplam bin 54 proje ile Avrupa’nın halen yabancı yatırımlar açısından en cazip destinasyonu olduğu hatırlatılmıştı. Konuya yönelik olarak İngiltere’nin Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox ise,  “Bakanlığımız İngiltere’nin açık ve liberal ekonomisi, dünya  standartlarındaki yetenekleri ve iş dostu ortamı ile yatırım  destinasyonu olarak konumunu desteklemeye devam edecektir” ifadelerini  kullandı.
      
(AA)

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