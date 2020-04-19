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  3. İngiltere'deki TÜrk doktor anlattı: Kronik yaşlı hastaları oğun bakıma almıyoruz

İngiltere'deki TÜrk doktor anlattı: Kronik yaşlı hastaları oğun bakıma almıyoruz

İngiltere'deki TÜrk doktor anlattı: Kronik yaşlı hastaları oğun bakıma almıyoruz

İngiltere'de hekim olarak çalışan Dr. Muhlis Barış Pekiçten, Amerikanın Sesi'ne konuştu.

Pekiçten, ülke genelinde uygulanan politika gereğince yaşı ilerlemiş olan, yaşam beklentisi düşük ve kronik hastalıkları nedeniyle risk grubunda olan hastaları yoğun bakıma almayı tercih etmediklerini anlattı. Eastborne’daki hastanede çalışan Pekiçten, bazı zamanlarda hastaya kalp masajı bile yapmadıklarını, yapılan işlemler sonunda kurtulma şansı çok düşük olan hastaları elediklerini belirtti. Pekiçten, bunun koronavirüse özel bir durum olmadığını ve yıllardır uygulanan bir durum olduğunu da söyledi.


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