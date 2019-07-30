İngiltere'de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

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Tatil için Türkiye’yi tercih eden İngiliz turistlerin valizine girerek İngiltere’ye giden bir arı, İngiltere’de infiale yol açtı. Hükûmet yetkilileri, arının bulunup yok edileceğini bildirdi.



Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, doğası gereği yalnız bir tür olan ve Osmia avosetta ailesine mensup olan arının, Dalaman tatilindeki Toy ailesinin valizine girdiği öğrenildi.



Arıyı doğaya saldıklarını açıklayan aile, “Türk arının” Bristol kentindeki evlerinin arka kapısında beklediği ve “içeri girer girmez yuvasını oluşturmaya başlayacağını” söyledi.



Çevre ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk arının yakalanıp öldürüleceği” ifade edildi. Konuyla ilgili kararın alınmasında, İngiliz Arıcılık Birliğinin, söz konusu arının yerel türler için ölümcül bir virüs taşıyor olabileceği endişesinin etkili olduğu belirtildi.



İngiliz Arıcılık Birliğinin eski başkanı Tim Lovett, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir arı, felaketle sonuçlanacak bir şey yapamaz.” diye konuştu.



Haberde ayrıca, Osmia avosetta türünün, yalnızca Türkiye ve İran'da bulunduğu aktarıldı.

