Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5642
  • 6,2033
  • 254.932
  • 102768
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. İngiltere'de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İngiltere'de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

İngiltere'de 'Türk arı' alarmı: Yakalanıp öldürülecek

Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz tatilcilerin valizine giren bir arı, İngiltere’de infiale yol açtı. Hükümet yetkilileri, arının yakalanıp yok edileceğini bildirdi. Yalnızca Türkiye ve İran'da bulunan bir tür olan arının, yerel türler için ölümcül bir virüs taşıdığı düşünülüyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Tatil için Türkiye’yi tercih eden İngiliz turistlerin valizine girerek İngiltere’ye giden bir arı, İngiltere’de infiale yol açtı. Hükûmet yetkilileri, arının bulunup yok edileceğini bildirdi.
 
Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, doğası gereği yalnız bir tür olan ve Osmia avosetta ailesine mensup olan arının, Dalaman tatilindeki Toy ailesinin valizine girdiği öğrenildi.
 
Arıyı doğaya saldıklarını açıklayan aile, “Türk arının” Bristol kentindeki evlerinin arka kapısında beklediği ve “içeri girer girmez yuvasını oluşturmaya başlayacağını” söyledi.
 
Çevre ve Gıda Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk arının yakalanıp öldürüleceği” ifade edildi. Konuyla ilgili kararın alınmasında, İngiliz Arıcılık Birliğinin, söz konusu arının yerel türler için ölümcül bir virüs taşıyor olabileceği endişesinin etkili olduğu belirtildi.
 
İngiliz Arıcılık Birliğinin eski başkanı Tim Lovett, Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, “Yalnızca bir arı, felaketle sonuçlanacak bir şey yapamaz.” diye konuştu.
 
Haberde ayrıca, Osmia avosetta türünün, yalnızca Türkiye ve İran'da bulunduğu aktarıldı.
 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulundu
Yaşadığı zor süreci anlattı: Yaşamam bir mucize
<p>Burdur´un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikl

Burdur Salda Gölü´nde Muhteşem Gün Batımı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık toplu mezarlık

Dört büyükler transferlere 25 milyon Euro'dan az harcadı