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İngiltere'de partiler arası Brexit görüşmeleri çöktü

İngiltere'de partiler arası Brexit görüşmeleri çöktü

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn, İngiltere'nin AB'den ayrılması (Brexit) anlaşmasına yönelik hükümetle yürüttükleri görüşmelerin çöktüğünü ilan etti.

Başbakan Theresa May’e mektup yollayan Corbyn, partisi ile iktidardaki Muhafazakar Parti arasında yürütülen Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirmeye yönelik görüşmelerden çekildiklerini açıkladı.

"Aramızdaki önemli politika ayrılıklarını gideremedik." ifadesini kullanan Corbyn, "Daha da önemlisi, hükümetinizin giderek zayıflaması ve istikrarsız hale gelmesi, üzerinde anlaşacağımız hiçbir şeyin güvence altında olmayacağı anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Corbyn, partisinin parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasına ret oyu vermeyi sürdüreceğini de kaydetti.

- Brexit krizi

İngiltere ile AB, geçen ay yapılan zirvede, Brexit'i 31 Ekim'e erteleme kararı almıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen Brexit anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

Başbakan May, anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için İşçi Partisine diyalog çağrısında bulunmuş, bunu takiben partiler arasında görüşmeler başlamıştı.

İşçi Partisi, İngiltere'nin kalıcı bir şekilde Gümrük Birliği içinde yer almasını savunuyordu. Parti içinde geniş bir kesim, varılacak herhangi bir anlaşmanın ayrıca halk oyuna sunulmasını da talep ediyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti.

23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere halkı, yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

(AA)

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