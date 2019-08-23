İngiltere'de okullarda binden fazla bıçak ele geçirildi

İngiltere´deki 5 News haber kanalının edindiği bilgilere göre İngiltere, İskoçya ve Galler´deki okullarda yapılan aramalarda bin 144 çocukta bıçak, çakı, av bıçağı, katana gibi kesici alet bulundu.

Galler ve İngiltere´de okullarda öğrencilerin üzerinde bulunan kesici alet bulunma sayısının son beş yıl içerisinde iki katından fazlaya çıktığı açıklandı.

Independent gazetesi de Galler´deki bir ilkokulda 4 yaşındaki bir çocuğun bıçak taşıdığını ve 11 yaşındaki bir öğrencinin, fosforlu kalem ucunu kesici bir aletle değiştirerek, bir başka öğrenciye `Beni dinle yoksa seni bıçaklarım´ dediğini aktardı. Ayrıca, İngiltere´de özellikle başkent Londra´da gençler arasındaki şiddet ve bıçaklama olaylarının endişe verici boyutta olduğu belirtildi. BBC´nin açıkladığı verilere göre İngiltere´de Mart 2019´a kadarki 12 aylık sürede 43 bin 516 bıçaklı suç rapor edildi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi´nin verilerine göre de Mart 2018´e kadarki 12 aylık sürede de bıçak veya kesici bir alet ile işlenen cinayet sonucu 286 kişi hayatını kaybetti. Özellikle Londra´da gençler arasında bıçaklı suçlardaki artışın nedenleri arasında çeteler arası çatışma, soygun ve uyuşturucu ticareti gösteriliyor.

DHA