İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 11 bin 329'a yükseldi

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 717 artarak 11 bin 329'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, can kaybı 10 bin 612'den 11 bin 329'a çıkarken, vaka sayısı da 4 bin 342 artarak 88 bin 621 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 745 kişiye daha test yapıldı, toplam test sayısı tekrarlarla 367 bin 667'ye yükseldi.

Perşembe süresi dolacak olan kısmi karantina uygulamasının uzatılması bekleniyor. Hükümetin, taburcu edilse de hala tam olarak iyileşmeyen Başbakan Boris Johnson olmadan bu kararı alması gerekecek.

Öte yandan Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson'ın çalışmadığı ve işe ancak doktorların tavsiyesiyle döneceği belirtildi.

- Başbakan Yardımcısının kızına yapılan test tepki çekti

Öte yandan kızında Kovid-19 semptomları görüldüğü için 2 hafta önce kendini izole etmeye başladığını açıklayan Başbakan Yardımcısı Michael Gove, spor yaparken görüntülendi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan Gove'un kızına Kovid-19 testi yaptırdığı ve sonuç negatif çıktığı için dışarı çıkabildiği belirtildi.

Sağlık çalışanları test yaptıramazken Gove'un kızına test yapılması ülkede tartışmaya neden oldu. Haberlerde, Gove ve hükümet sert bir şekilde eleştirildi.

Hafif semptomlar gösterenlerden evden çıkmamaları istenen İngiltere'de testler ancak hastaneye kaldırılanlara yapılabiliyor.

- HÜKÜMET KOVİD-19 PLANINDA GERİ ADIM ATMIŞTI



İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.

23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı.

İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta yapılan testleri pozitif çıkmıştı.

Başbakan Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün de yoğun bakıma alınmıştı.

Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.

Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock ise iyileşmişti.