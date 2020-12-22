İngiltere'de koronavirüsün bir türü görülmesi üzerine KKTC Kovid-19'a karşı ilave tedbirler aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısının artması üzerine ilave tedbir kararları alındı.

AA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan ilave Kovid-19 tedbir kararlarının, Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, son dönemde Kovid-19 vaka sayılarının artması ve bazı ülkelerde virüsün mutasyona uğradığı yönündeki haberler doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, son 14 gün içinde İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'da bulunmuş kişilerin ülkeye girişleri yasaklandı.

Bu ülkelerden sadece KKTC vatandaşlarının ülkeye girişlerine izin verilecek ve giriş yapanlar 14 gün karantinada kalacak.

Kıbrıs Rum kesiminde, her iki tarih dahil olmak üzere 25 Aralık 2020-3 Ocak 2021 arasında resmi tatil olması nedeniyle burada çalışan kişilerin belirtilen tarihlerde ülkeye karantinasız geçişleri durdurulurken, bu tarihlerde çalıştıkları kurumların resmi tatile girmeyeceği ve aktif çalışacakları hususunda resmi belge sunacak kişiler, KKTC'ye karantinasız giriş yapabilecek.

Sağlık sebebiyle ev karantinası talep eden hastaların başvuruları, Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sağlık kurulu tarafından değerlendirilecek.

Toplum sağlığının korunabilmesi amacıyla Kovid-19 vakalarının tespit edildiği iş yerleri geçici süreliğine kapatılabilecek.