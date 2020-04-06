İngiltere'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 897'ye yükseldi

İngiltere’de korona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 897’ye yükseldi. Son 24 saatte 403 kişinin daha öldüğü açıklandı.

İngiliz Sağlık Hizmetleri (NHS), ölen hastaların 15’inin bilinen başka sağlık sorunu olmadığını açıkladı.

İngiliz hükümetinin krizin ilk başlarında ‘sürü bağışıklığı’ anlamına gelen kontrollü salgın stratejisini savunması tepki çekmiş, bu politikadan hızla geri adım atılmıştı. Ancak ülkedeki vaka sayıları ve ölümler artarken, Başbakan Boris Johnson da virüse yakalanmıştı. Johnson dün gece hastaneye kaldırıldı.